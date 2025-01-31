Çankırı'da motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, 11 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kaza,19 Ocak'ta Kastamonu Caddesi Aşiyan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenay Usta (17) yönetimindeki 18 ABV 347 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan genç, Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Usta, 11 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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