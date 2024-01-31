Çankırı'da gizlice girdiği otel odasında temizlikçi tarafından ölü bulunan 22 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Olay, dün il merkezinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Berat Karakuş'un (22) cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berat Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi morga kaldırıldı.
Otel odasına gizlice girdi
Olayla ilgili Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan incelemeler neticesinde, otel odasının Ç.G. isimli şahıs tarafından ayırtıldığı öğrenildi. Gece saatlerinde Berat Karakuş'un odaya gizlice girdiği belirlenirken, sabaha kadar odada kalan iki gençten Ç.G.'nin sabah saatlerinde otelden ayrıldığı tespit edildi. Temizlik görevlisi boş olduğunu düşündüğü otel odasına temizlik için girdiğinde Karakuş'un cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.
Şüpheli tutuklandı
Gencin ölümü ile ilgili gözaltına alınan Ç.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Ç.G. tutuklandı. Berat Karakuş'un kesim ölüm sebebinin ise otopsi raporunda kesinleşeceği öğrenildi. - ÇANKIRI
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Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Otelden Ölü Bulunan Gencin Ölümüyle İlgili 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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