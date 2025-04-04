Çankırı'da Otobüs Kazası: 20 Yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da Otobüs Kazası: 20 Yaralı

Çankırı\'da Otobüs Kazası: 20 Yaralı

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı, inceleme sürüyor.

04.04.2025 02:38
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Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Çankırı- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan M.G. idaresindeki 18 S 0135 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatılırken, karayolundaki araç trafiği de kontrollü şekilde sağlandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Otobüs Kazası: 20 Yaralı - Son Dakika

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