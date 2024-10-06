Çankırı\'da Otomobil Şarampole Devrildi

3.Sayfa

Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Merkez ilçeye bağlı Satıyüzü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Ş.Ç. (68) ve Z.Ç. (69) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI