Çankırı\'da Otomobil Yangını

Çankırı'da seyir halindeyken motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde seyir halindeki 06 BD 0206 plakalı Opel marka otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI