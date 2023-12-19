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Çankırı'da otomobil yangını: Büyük çapta maddi hasar - Son Dakika
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Çankırı'da otomobil yangını: Büyük çapta maddi hasar

Çankırı'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı\'da otomobil yangını: Büyük çapta maddi hasar
19.12.2023 - 12:51,
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Çankırı'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı Acı Çay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan P.Ç. yönetimindeki 18 ABE 224 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları gören sürücü P.Ç., aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da otomobil yangını: Büyük çapta maddi hasar - Son Dakika


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