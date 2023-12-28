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Çankırı'da Sosyal Medyadan Silah Satmaya Çalışan 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çankırı'da Sosyal Medyadan Silah Satmaya Çalışan 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Çankırı'nın Orta ilçesinde sosyal medyadan ilan vererek silah satmaya çalışan 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şahısların evlerinde yapılan aramalarda bir adet yivsiz tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankırı\'da Sosyal Medyadan Silah Satmaya Çalışan 2 Şahıs Gözaltına Alındı
28.12.2023 - 14:50,
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Çankırı'nın Orta ilçesinde sosyal medyadan ilan vererek silah satmaya çalışan 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Orta ilçesinde sosyal medyada paylaştıkları videolarla silah satmaya çalıştığını tespit eden Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet yivsiz tüfek ve aksesuarları, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Sosyal Medyadan Silah Satmaya Çalışan 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da Sosyal Medyadan Silah Satmaya Çalışan 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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