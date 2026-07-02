Çankırı'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da zincirleme kaza: 4 yaralı

02.07.2026 09:42
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde tırın lastik patlaması sonucu 3 otomobile çarpmasıyla 4 kişi yaralandı. Yol bir süre trafiğe kapandı.

Çankırı'da 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun kara yolunun Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuraddin İ. idaresindeki yabancı plakalı tır, sol ön lastiğinin patlaması sonucu solda seyreden Mustafa M. yönetimindeki 06 BES 254 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyer ile tırın arasına sıkışırken, dorseden yola savrulan metal rulolar karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Ali Ş.'nin kullandığı 55 JM 434 ve Burhan Ş. idaresindeki 61 ADY 185 plakalı iki otomobil, yola savrulan metal rulolara çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan Mustafa M. (48), Pelin M. (12), Emine M. (44) ve Safiye Ş. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bariyer ile tırın arasında kalan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun her iki istikametinin de bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve belediye ekiplerince temizlenen yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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