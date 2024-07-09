Çankırı'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çankırı'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çocuk Yaralandı

Çankırı\'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çocuk Yaralandı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki çocuğun yakınına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sırasında bindiği attan düşen çocuk yaralandı. Babası tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım talep edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

09.07.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yakınına yıldırım düşen 15 yaşındaki çocuk bindiği attan düşerek yaralandı.

Olay, Kurşunlu ilçesi Sünürlü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatan Y.E.K.'nin (15) yakınına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sırasında bindiği attan düşen çocuk yaralandı. Durumu gören çocuğun babası, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, Y.E.K.'yi Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapıla çocuk, Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Kurşunlu, Çankırı, Çocuk, Acil Durum, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çocuk Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 19:18:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çocuk Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement