Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yakınına yıldırım düşen 15 yaşındaki çocuk bindiği attan düşerek yaralandı.
Olay, Kurşunlu ilçesi Sünürlü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatan Y.E.K.'nin (15) yakınına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sırasında bindiği attan düşen çocuk yaralandı. Durumu gören çocuğun babası, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, Y.E.K.'yi Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapıla çocuk, Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?