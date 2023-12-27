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Çankırı merkez üslü deprem Tosya'da kameraya yansıdı - Son Dakika
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Çankırı merkez üslü deprem Tosya'da kameraya yansıdı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkez üslü meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında iş yerinin sallandığı görülüyor.

27.12.2023 - 19:17,
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Çankırı merkez üslü deprem kamerada

KASTAMONU - Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkez üslü meydana gelen deprem Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 16.04'te Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen deprem, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında iş yerinin sallandığı görülüyor.

Çankırı merkez üslü deprem Tosya\'da kameraya yansıdı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı merkez üslü deprem Tosya'da kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı merkez üslü deprem Tosya'da kameraya yansıdı - Son Dakika
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