Çankırı\'nın Eldivan İlçesinde Sosyal Tesis Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde bir sosyal tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Eldivan ilçesinde bulunan belediyeye ait bir sosyal tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI