Çankırı Valisi: Son 3 ayda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ı aydınlatıldı - Son Dakika
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Çankırı Valisi: Son 3 ayda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ı aydınlatıldı

Çankırı Valisi: Son 3 ayda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90\'ı aydınlatıldı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, il genelinde son 3 ayda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığını açıkladı. Vali Taşolar, suç ve suçluyla mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, sokak kabadayılarına ve suçla böbürlenenlere müsaade etmeyeceklerini belirtti.

09.07.2024 17:57
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, il genelinde son 3 ayda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığını söyledi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar tarafından güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çankırı Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kentte son 3 ayda meydana gelen 2 bin 154 asayiş olayının yüzde 90'ının aydınlatıldığını söyledi.

"Suç ve suçluyla mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz"

Sokak kabadayılarına ve suçla böbürlenenlere müsaade etmeyeceklerini belirten Vali Taşolar, "2 bin 154 asayiş olayının yüzde 90'ı aydınlatıldı. Bu, Türkiye ortalamasında çok kıymetli bir oran. Asayiş olaylarına baktığımızda, taksirle yaralama, kasten yaralama suçları önceliği alıyor. Dolandırıcılık, telefonla dolandırıcılık ve sosyal medya dolandırıcılığının üzerinde durmamız gerekiyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızla vatandaşları bilinçlendirici reklamlar ortaya koymayı düşünüyoruz" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede çok iyi noktada olduklarını ifade eden Vali Taşolar, "Bu anlamda büyük bir sıkıntı ile karşılaşmadık ama 1 hap bile olsa mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi ifade ederim. Suç ve suçluyla mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Sokak kabadayılarına, suçla böbürlenenlere müsaade etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Nezaketimizi koruyacağız ama vatandaşımızın huzurunu kaçıranlara da hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı Valisi: Son 3 ayda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ı aydınlatıldı - Son Dakika

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