Cankurtaran Tüneli'nde Ekskavatör Yangını - Son Dakika
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Cankurtaran Tüneli'nde Ekskavatör Yangını

Cankurtaran Tüneli\'nde Ekskavatör Yangını

Hopa'daki Cankurtaran Tüneli'nde ekskavatör yangını meydana geldi, tünel kısa süre kapatıldı.

11.11.2024 15:58
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Artvin'in Hopa ilçesindeki Cankurtaran Tüneli'nde seyir halindeki lastikli bir ekskavatörde yangın çıktı. Yangın nedeniyle tünel, kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, ekskavatör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Cankurtaran tünelinde meydana geldi. Hopa istikametinden Borçka istikametine giden Hakan Topal yönetimindeki özel bir şirkete ait olan lastikli ekskavatörde Cankurtaran tünelinde geldiği sırada yanmaya başladı. Sürücü müdahale etse de yanamaya devam eden ekskavatörde alevler kısa süre büyüyerek aracın tamamen kapladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmesi sonucunda yangın söndürüldü. Daha sonra çekici yardımıyla tünelden çıkartılarak tünel yeniden araç trafiğine açıldı.

Olay esnasında ekskavatör operatörü Hakan Topal, aracın aniden alev aldığını belirterek, "Ne olduğunu anlamadım, bir anda alevler yükseldi ve kısa sürede aracın her tarafını sardı" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cankurtaran Tüneli'nde Ekskavatör Yangını - Son Dakika

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