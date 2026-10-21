Amasya'da binaya giren yaban domuzu polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Amasya'da binaya giren yaban domuzu polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

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Amasya'da bir sitenin içindeki binaya giren dev yaban domuzu, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın içinde bulunan yaban domuzu, polis ekipleri tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyonu İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.

Amasya'da Göllü Bağları Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın içine giren yaban domuzu paniğe neden oldu. 

EKİPLER DEVREYE GİRDİ, EMNİYET MÜDÜRÜ DE TAKİP ETTİ

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, binanın içindeki yaban domuzu polislerin silahla vurması sonucu etkisiz hale getirildi. Operasyonu Amasya Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.

"ÇOK BÜYÜKTÜ, VATANDAŞLARI KORKUTTU"  

Mahalle muhtarı Sezai Çınarcı, "Domuz çok büyüktü, vatandaşları korkuttu" dedi. Site sakinlerinden Bekir Kurt da, "Domuzu polis operasyonuyla vurdular. Emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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