Çark Caddesi'nde İki Grup Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Çark Caddesi'nde İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Çark Caddesi\'nde İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Sakarya'nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi'nde iki gurup arasında çıkan kavgada tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. Sokağın adeta boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

15.05.2024 13:09
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Sakarya'nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi'nde iki gurup arasında çıkan kavgada tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. Sokağın adeta boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada tekme, yumruk ve tokatlar adeta havada uçuştu. Vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Sokağın boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun kavga ettiği anlar, yere düşen bir kişiyi tarafların tekme ve yumruklarla darp etmesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çark Caddesi'nde İki Grup Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika

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