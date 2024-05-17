Çarpışan otomobillerin arasında kalan kadın yaralandı

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Çarpışan otomobillerin arasında kalıp yaralanan kadın kamerada

ANKARA - Ankara'da caddeden inen otomobil ile tali yoldan çıkan otomobilin çarpıştığı esnada iki aracın arasında kalan kadın yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi 519. Sokak ile 590. Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Sürücülerin fark etmemesi sebebiyle caddeden inen otomobil ile tali yoldan çıkan otomobil birbiriyle çarpıştı. O esnada iki aracın arasında kalan bir kadına ise savrulan otomobilin bagaj kapısı çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan sürücülerden birinin ise baygınlık geçirdiği ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Park halindeki bir araçta da hasar oluşmasına neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kadını yerde acılar içinde gördüm"

Kazanın tanıklarından Ramazan Özdemir: "Bir kadın yolda yürüyordu. Yukarıdan gelen araç, alt yoldan gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle o anda başka bir araçta daha hasar oluştu. Yaya kadını yerde acılar içinde gördüm. O an durumu çok kötüydü. Baygınlık geçiriyordu. 'Nefes alamıyorum, beni kurtarın' diyordu. İlk müdahale eden bendim. Sağlık ekiplerine haber verdik. Kafası, kaburga tarafları ve diz kapakları yaralı haldeydi. Sürücüler ise bir şey olmadı. Birisi kadındı. O da kazanın etkisiyle fenalaştı. Sağlık ekipleri yaralı kadına ve diğer fenalaşan sürücüye müdahale ettikten sonra hastaneye götürdü. Polisler de incelemelerde bulundu" ifadelerini kullandı.