Çarptığı otomobili 50 metre önünde sürükledi: 6 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki otomobilin arkadan çarptığı diğer otomobil, yol kenarındaki mermer blok ve betonarme aydınlatma direğine çarptı. Kaza yapan otomobiller hurdaya dönerken 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.
Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Çiftcioğlu'nun kullandığı 07 BGT 964 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Ahmet M'nin kullandığı 07 AGJ 098 plakalı otomobilin arkadan çarptı. arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.
Kazada çarpan otomobil, diğer otomobili 50 metre önünde sürükleyerek yol kenarında bulunan mermer blok ve betonarme aydınlatma direğine çarpmasına neden oldu.
Her iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüleri Ahmet M. ve Ömer Çiftçioğlu ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Asronova Moxınur, Omadkhon Olımova, Albına Begalıeva ve Reyhan Doğan yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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