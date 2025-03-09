Çarşafları birbirine bağlayarak alt kata inmek isteyen genç kız 4. kattan düştü - Son Dakika
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Çarşafları birbirine bağlayarak alt kata inmek isteyen genç kız 4. kattan düştü

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Konya'da 19 yaşındaki bir genç kız, 4. kattaki evinin balkonundan alt kata inmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü ve yaralandı. İddialara göre, psikolojik tedavi gören genç kız, iki çarşafı birbirine bağlayarak evinin balkon demirlerine bağladı ve alt kata inmeye çalıştı. Ancak dengesini kaybederek düştü.

09.03.2025 15:42  Güncelleme: 16:00
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Konya'da 19 yaşındaki kız bağladığı çarşaflarla 4. kattaki evinin balkonundan alt katın balkonuna inmeye çalıştığı sırada sert zemine düşerek yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde bulunan Dağ Deviren Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören S.G. isimli 19 yaşındaki kız, odasında 2 çarşafı birbirine bağladı. Daha sonra çarşafları 4. kattaki evinin balkon demirlerine bağlayan genç kız 3. katın balkonuna inmek istedi.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

Bu sırada dengesini kaybeden S.G., sert zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitedi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çarşafları birbirine bağlayarak alt kata inmek isteyen genç kız 4. kattan düştü
Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çarşafları birbirine bağlayarak alt kata inmek isteyen genç kız 4. kattan düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • AHMET YILMAZ:
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