Çarşıbaşı\'nda Balıkçı Tekneden Düştü

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde balık avına çıkan şahıs tekneden düşerek öldü.

Alınan bilgiye göre, kendi balıkçı teknesiyle balık avı için Yoroz Limanından denize açılan Ali Şahin'den (59) bir süre haber alınamadı. Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda Ali Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Kendisine ait kayığın boş halde sürüklenerek Akçakale açıklarına kadar gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON