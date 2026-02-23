Casperlar Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Casperlar Suç Örgütüne Operasyon

23.02.2026 00:18
Bakırköy'de 'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran kişilere yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı ve 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Casperlar suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırmalar neticesinde örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı sorgulaması yaptırdığı belirlenmişti. Başsavcılık tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından sayı 18'e yükseldi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli tutuklama' 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

