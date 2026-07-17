Castorone Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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Castorone Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Castorone Gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan Geçti
17.07.2026 16:17
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325 metre uzunluğundaki boru döşeme gemisi Castorone, Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye yol aldı.

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden biri olan 'Castorone', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Romanya'dan Yunanistan'a giden Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme gemisi 'Castorone' saat 13.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi saat 15.00 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye, boğaz geçişi sırasında 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-19' ve 'Kurtarma-20' römorkörleri ve 'KIYIEM-6' hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü güney-kuzey olarak transit geçişlere kapatıldı. Çanakkale Boğazı, geminin Ege Denizi'ne açılmasının ardından normale dönecek.

Daha önce Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz sahalarında görev alan Castorone'un, Boğaz geçişinin ardından Yunanistan'ın Pire limanına doğru gideceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Denizcilik, 3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Dünya, Ege, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Castorone Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Castorone Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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