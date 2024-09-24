Çatak'ta Geçici Güvenlik Bölgesi İlanı

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Van'ın Çatak ilçesindeki bazı bölgeler, 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Van ili Çatak ilçesi Kat Dağı, Kervanyayla, Tayanyayla, Karataş Çukurları, Köpekçayırı, Ayı Deresi, Belbuka, Deri Tepe, Siyahtaş Tepe, Elma Tepe, Kesilmez Tepe, Tarın Tepe, Musa Dağı, Çelik Tepe, Aşiret Tepe, Kızılkaya Tepe bölgesi koordinatları içerisinde kalan bölgeler Van Valiliğince 24 Eylül 2024 (dahil) - 09 Ekim 2024 (dahil) tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi. - VAN