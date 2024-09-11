Çatalca'da Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çatalca'da Fabrikada Yangın Çıktı

İstanbul Çatalca'da bir fabrikada elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fabrika sahibi hafif yaralandı.

11.09.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çatalca'da yanan fabrika böyle görüntülendi

Fabrika sahibi İbrahim Yavuz: "İçeride elektrik sorunuyla uğraşırken bir anda alev almaya başladı"

"İçeride bulunan polyester eldivenler alev alınca hızla büyüdü"

İSTANBUL - İstanbul Çatalca'da bir fabrikada elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ölen yada yaralanan olmadı. Fabrika sahibi İbrahim Yavuz, " İçeride elektrik sorunuyla uğraşırken bir anda alev almaya başladı. İçeride yangın tüpleri vardı ben söndürmeye çalıştım ama çalışanlar panik yapıp kaçmaya başladı. İçeride bulunan polyester eldivenler alev alınca hızla büyüdü"dedi.

Yangın saat 12.20 sıralarında Nakkaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1000 metrekare üzerine kurulu olan

ediven fabrikada elektrik arızası çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrika sahibi İbrahim Yavuz hafif yaralandı.

Fabrika sahibi İbrahim Yavuz, " İçeride elektrik sorunuyla uğraşırken bir anda alev almaya başladı. İçeride yangın tüpleri vardı ben söndürmeye çalıştım ama çalışanlar panik yapıp kaçmaya başladı. İçeride bulunan polyester eldivenler alev alınca hızla büyüdü. İçeride kimse yok hepsi kaçtı. Yaralı yok sadece benim yüzüm yandı biraz" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çatalca'da Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:20:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çatalca'da Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement