Çatalca'da TEM Otoyolunda Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Çatalca'da TEM Otoyolunda Araç Alev Alev Yandı

Çatalca\'da TEM Otoyolunda Araç Alev Alev Yandı

Çatalca-Edirne istikametinde seyir halinde olan bir araç aniden arızalandı ve emniyet şeridine çekildi. Ancak araç bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

13.02.2024 19:24  Güncelleme: 19:24
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Çatalca'da TEM otoyolunda seyir halindeki araç alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalca- Edirne istikametinde seyir halinde olan bir araç aniden arızalandı. Sürücü aracı emniyet şeridine çektiği anda araç bir anda alev aldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı. Dumanlar yolu kaplarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çatalca'da TEM Otoyolunda Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika


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