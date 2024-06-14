Çatı Katının Yıkılan Duvarı 3 Daireye Zarar Verdi - Son Dakika
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Çatı Katının Yıkılan Duvarı 3 Daireye Zarar Verdi

Karabük'te etkili olan fırtına sonucunda 6 katlı bir apartmanın çatı katındaki duvar yıkıldı ve yan apartmandaki 3 daireye zarar verdi. Fırtına ayrıca Safranbolu ilçesine bağlı Düzce Köyü'ndeki Merkez Camii'nin minaresini devirdi.

14.06.2024 20:08
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Çatı katın yıkılan duvarı 3 daireye zarar verdi

Apartman çatısının duvarı yıkıldı facianın eşiğinden dönüldü

Fırtına minare ile çok sayıda ağacı devirdi

KARABÜK - Karabük'te etkili olan fırtına sonrası yıkılan 6 katlı apartmanın çatı katındaki duvar, yan apartmandaki 3 daireye zarar verdi.

Karabük'te saat 16.20 sıralarında aniden bastıran ve yer yer saatteki hızının 150 kilometreye çıkartan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde fırtına sonrası vatandaşların yaşadığı panik anları ve kopan tabela bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken birçok noktada devrilen ağaçlar ekipler tarafından hızlıca kaldırıldı. 100. Yıl Mahallesi 1009 Nolu Cadde'de fırtına 6 katlı apartmanın çatısındaki kalkan duvarı yıktı. Olay sırasında kimsenin alanda bulunmaması faciayı engellerken, yıkılan duvar yan apartmandaki 3 daireye zarar verdi. Balkonlar ile pencerelerin hasar gördüğü binada polis ve AFAD ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Bina sakinlerinden Tunahan Yıldırım, "Fırtına çıkınca elektrikler kesildi. Eşim aradı büyük bir ses oldu diye. Hemen geldim. Baktım yan apartmanın çatısındaki duvar bizim binanın üzerine çökmüş. İki balkonumuzda zarar var. Zemin kattaki dairede pencereler kırık" dedi.

Duvarın çöktüğü apartmandan kimseye ulaşamadıklarını ifade eden Yıldırım, AFAD ve itfaiye ekiplerinin gelerek alanda inceleme yaptıklarını söyledi.

Öte yandan Safranbolu ilçesine bağlı Düzce Köyü'ndeki Merkez Camii'nin minaresi fırtınaya dayanamayarak devrildi. Minarenin devrildiği evde küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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