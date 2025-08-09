Çavdar\'da Yangın Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi'nde, "Değirmen Boğazı" mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Söke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çok sayıda itfaiye aracı ve yangın söndürme ekibi olay yerine sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyüme riskine karşı güvenlik önlemleri artırılırken, ekipler hem karadan hem de havadan yoğun bir müdahale başlattı. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. - AYDIN