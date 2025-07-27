Çay Demlemek İçin Yakaladıkları Ateş Anız Yangınına Neden Oldu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çay demlemek için yakılan ateşin neden olduğu anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit ilçesinde vatandaşların çay içmek için yaktığı ateş, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kelkit Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. - GÜMÜŞHANE