Çay Satışı Kavgasında Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Çay Satışı Kavgasında Silahlı Saldırı

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Mersin'de çay satışına dair tartışmada çaycı, büfeciyi 3 kurşunla ağır yaraladı. Saldırgan yakalandı.

08.02.2025 15:57
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Çay satma tartışmasında çaycı büfeciye böyle kurşun yağdırdı

MERSİN - Mersin'de çay satma meselesinden çıkan tartışmada çaycı, büfeciye kurşun yağdırdı. 3 kurşunun isabet ettiği büfeci ağır yaralanırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle GMK Bulvarı üzerindeki Park Büfede meydana geldi. İddiaya göre, büfe işletmecisi Kasım Sökemen, iş yerinin yanında çay satışı yapan Mehmet A.'yı bu bölgede satış yapmaması konusunda uyardı. İkili arasında çay satışı meselesinden çıkan tartışma büyüyünce, Mehmet A., üzerinde taşıdığı tabanca ile büfe işletmecisi Kasım Sökemen'e 3 el ateş açtı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Sökemen ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden büfeci, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet A.'yı kısa sürede suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, Mersin, Hukuk, Suç, Çay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çay Satışı Kavgasında Silahlı Saldırı - Son Dakika

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