Çaycuma\'da Cami Yangını: Can Kaybı Yok, Büyük Hasar Var

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir camide nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Korku dolu dakikaların yaşandığı olayda can kaybı olmazken, cami de büyük çapta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karapınar beldesi Durmuşlar Mahallesi'nde merkez camide meydana geldi. Caminin kadınlar bölümünde nedeni henüz bilinemeyen yangın sonrası çevredeki vatandaşlar durumu Karapınar Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Ayrıca olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların da destek vermesiyle birlikte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonrasında can kaybı olmazken, caminin üst katında hasar büyük oldu.

Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK