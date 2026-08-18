Çaycuma\'da Odunluk Yangını

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir odunlukta çıkan yangına ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Helimler Mahallesi'nde bir odunlukta yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Salih Kırnapçı, durumu Karapınar Jandarma Karakolu'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Karapınar Jandarma ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu odunlukta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.