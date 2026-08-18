Çaycuma'da Odunluk Yangını - Son Dakika
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Çaycuma'da Odunluk Yangını

Çaycuma\'da Odunluk Yangını
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde odunlukta çıkan yangına jandarma ilk müdahaleyi yaptı, itfaiye söndürdü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir odunlukta çıkan yangına ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Helimler Mahallesi'nde bir odunlukta yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Salih Kırnapçı, durumu Karapınar Jandarma Karakolu'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Karapınar Jandarma ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu odunlukta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Çaycuma, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaycuma'da Odunluk Yangını - Son Dakika

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