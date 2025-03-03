Çayırhan Termik Satrali işçileri kendilerini madene kapattı - Son Dakika
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Çayırhan Termik Satrali işçileri kendilerini madene kapattı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, özelleştirme ihalesinin yapılacağı 4 Mart'a 2 gün kala madene kendilerini kapattı. Eylemlerinin 100'üncü gününde bu kararı alan madenciler, yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacaklarını belirtti. Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Aslan ve TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, iyi bir sonuç alana kadar yerin altında olacaklarını dile getirdi.

03.03.2025 07:45
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ANKARA'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, santralin 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, eylemlerinin 100'ncü gününde, Çayırhan Termik Santrali'ne ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı. 10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, bu akşam kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yapacak.

Madenciler, yerin altına inmeden önce açıklama yaptı. Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Aslan ve TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, yayımladıkları videoda iyi bir sonuç alana kadar yerin altında olacaklarını dile getirdi. Devletten olumlu bir dönüş alamadıklarını belirten Aslan şu ifadelere yer verdi. "Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Biz de arkadaşlarla karar aldık. Madencinin sadece iyi günde değerini bilmesinler. İyi bir sonuç alana kadar kendimizi yer altına kitleme kararı aldık. Hepimize hayırlı olsun inşallah."

TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel de "Arkadaşlar mücadeleye devam ediyoruz, yer altına kapanıyoruz. Biz de TES-İŞ olarak madencilerle birlikte yer altına giriyoruz. Gazanız mübarek olsun, Allah işinizi rast getirsin" dedi.

Çayırhan Termik Satrali işçileri kendilerini madene kapattı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çayırhan Termik Satrali işçileri kendilerini madene kapattı - Son Dakika

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