Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetim Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetim Gerçekleştiriyor

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetim Gerçekleştiriyor

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki semt pazarlarında düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. Pazar esnafının kurallara uygunluğunu kontrol eden ekip, tüketici haklarını koruyarak olası sorunların önüne geçiyor.

14.08.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki semt pazarlarında denetim gerçekleştiriyor.

İlçe sakinlerinin daha huzurlu ve güvenli olarak alışveriş yapmaları için çalışmalarına aralıksız devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında da denetimlerini aksatmıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak çarşamba günleri Yenimahalle'de kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Pazar esnafının uyması gereken kuralları denetleyen ekip, Çayırovalı vatandaşların tüketici haklarını korumak adına gün boyu pazarda denetim yaptı. Pazar tezgahlarının düzgünlüğü, pazar düzeni, mevzuat uygunluğu, tartı görünürlüğü ve ürün fiyatlarının etiketleri hakkında denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, böylelikle Çayırovalıların tüketici haklarını koruyarak oluşabilecek olası sorunların önüne geçmiş oluyor.

Pazarda tespit ettikleri aksaklıklara ilişkin uyarı gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bununla beraber ilçe sakinlerinden gelen talep ve şikayetleri de dinliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetim Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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