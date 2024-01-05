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Çayırova'da Beyin Kanaması Geçiren Genç Kadının Organları 6 Kişiye Hayat Verecek - Son Dakika
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Çayırova'da Beyin Kanaması Geçiren Genç Kadının Organları 6 Kişiye Hayat Verecek

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan genç kadın, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybederken organları 6 kişiye hayat verecek. Özge Berber'in cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Darıca Gültepe Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Gebze'de toprağa verilecek. Genç kadının organlarını bağışlaması sonucu 6 kişinin hayatının kurtulacağı da öğrenildi.

Çayırova\'da Beyin Kanaması Geçiren Genç Kadının Organları 6 Kişiye Hayat Verecek
05.01.2024 - 09:47,
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan genç kadın, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybederken organları 6 kişiye hayat verecek.

Çayırova'da yaşayan Özge Berber, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi bugün öğlen namazını müteakip saat 14.00'te Darıca Gültepe Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Gebze'de toprağa verilecek. Genç kadının organlarını bağışlaması sonucu 6 kişinin hayatının kurtulacağı da öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Çayırova, Kocaeli, Ölüm, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'da Beyin Kanaması Geçiren Genç Kadının Organları 6 Kişiye Hayat Verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çayırova'da Beyin Kanaması Geçiren Genç Kadının Organları 6 Kişiye Hayat Verecek - Son Dakika
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