Çayırova'da intihar girişimi sonucu TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Çayırova'da intihar girişimi sonucu TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı

Çayırova\'da intihar girişimi sonucu TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir vatandaş, TEM Otoyolu köprüsüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin uğraşları sonucunda şahıs ikna edilirken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti 30 dakika sonra trafiğe açıldı.

20.04.2024 16:37  Güncelleme: 16:38
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde TEM Otoyolu köprüsüne çıkan vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin uğraşları sonucunda şahıs ikna edilirken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti 30 dakika sonra trafiğe açıldı.

Olay, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan otoban köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sorunları olduğunu dile getiren bir vatandaş, köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti de polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yola hava yastığı açtı. 30 dakika boyunca dil dökülen şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek köprüden indirildi.

Şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken yol 30 dakikanın ardından açıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'da intihar girişimi sonucu TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırova'da intihar girişimi sonucu TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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