Cehennem Melekleri bağlantılı kara para ağına operasyonda 71 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cehennem Melekleri bağlantılı kara para ağına operasyonda 71 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, Almanya, Bulgaristan ve Hollanda'da Alman polisinin koordinasyonuyla Cehennem Melekleri bağlantılı kara para aklama ağına operasyon düzenlendi. Operasyonda 71 şüpheli gözaltına alınırken, 48,6 milyon euroluk mal varlığına el konuldu.

Alman polisinin koordinasyonunda dört ülkede düzenlenen operasyonda, "Cehennem Melekleri" olarak bilinen motosiklet çetesiyle bağlantılı uluslararası kara para aklama ağı hedef alınırken, 71 kişi gözaltına alındı ve 48,6 milyon euroluk mal varlığına el konuldu.

Alman polisinin koordinasyonunda, "Cehennem Melekleri" olarak bilinen motosiklet çetesine yönelik Belçika, Almanya, Bulgaristan ve Hollanda'da geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yaklaşık bin polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda, çeteyle bağlantılı uluslararası bir kara para aklama ağının hedef alındığı bildirildi. Dört ülkede toplamda 100'den fazla noktaya baskın yapıldığı ve toplamda 71 şüphelinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Baskınlarda ele geçirilen mal varlıklarının toplam değeri ise 48,6 milyon euro olarak açıklandı.

Almanya'da 100, Belçika'da 7 adrese baskın

Alman polisi, yalnızca kendi ülkesinde 100'den fazla adrese baskın yapıldığını doğrularken, Belçika'daki operasyonlar kapsamında da 7 farklı adreste arama gerçekleştirildi.

Dört yıl süren bir çalışmanın sonucu

Almanya ve Belçika basını, operasyonun dört yıldır süren bir soruşturmanın sonucu olduğunu bildirdi. Örgütün Avrupa genelinde kara para aklama, yasa dışı ticaret ve organize suç faaliyetleri yürüttüğü iddia edilirken, ele geçirilen mal varlığının örgütün Avrupa'daki finansal kapasitesinin büyüklüğünü göstermesi açısından önemli bir kanıt olduğu değerlendirildi.

Kaynak: İHA
UluslararasıBulgaristanOperasyonHollanda3. SayfaAlmanyaBelçikaDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
14:38
Süper Kupa tarihleri açıklandı Dev bir derbi oynanacak
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:04:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Cehennem Melekleri bağlantılı kara para ağına operasyonda 71 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei