Çekmeköy'de çöp kamyonu yokuş yukarı kalkış yaptığı sırada zorlanınca geri kayarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafif ticari araç, sokaktaki doğalgaz kutusu ve elektrik direği ile park halindeki 2 araca çarparak durabildi .
Olay 03.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Nevruz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki çöp kamyonu yokuş yukarı kalkış yaptığı sırada zorlanınca geri kayarak sokakta park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafif ticari araç sokakta bulunan elektrik direği ve doğalgaz kutusu ile park halindeki 2 araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri olayın gerçekleştiği yerde elektrik ve doğalgazı keserek bakım onarım çalışması yaptı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Çekmeköy'de çöp kamyonu park halindeki araca çarptı - Son Dakika
Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlk yangın Dudullu terminalinde meydana geldi. Motor kısmına yükselen alevler otogara girerken bir anda bütün otobüsü sardı. Diğer yangın ise TEM Dudullu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri hızlıca yangına müdahale ederek söndürdü. Her iki yangında da ölen ya da yaralanan olmazken otobüsler kullanılamaz hale geldi.
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