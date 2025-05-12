Çekmeköy'de inşaat göçüğü: 1 işçi hayatını kaybetti

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Çekmeköy'de inşaat alanında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi Yasin Tülek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.