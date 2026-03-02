Çekmeköy'de Okul Saldırısı: Bir Öğretmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Çekmeköy'de Okul Saldırısı: Bir Öğretmen Hayatını Kaybetti

02.03.2026 18:58
Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci öğretmeni bıçakladı.

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırıda 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 1 öğretmen ile 1 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk ya edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren F.S.B. olay yerinde gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Eğitim Sen olarak süreci yakından takip ediyor, yaralı meslektaşımıza ve öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki okullarımızdaki güvenlik zafiyetleri giderilmeli, her okulumuzda yeteri sayıda güvenlik personeli istihdam edilmeli, eğitim çalışanlarına şiddete yönelik müeyyideler tavizsiz şekilde uygulanmalıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

