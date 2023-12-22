 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çekya'daki saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya'daki saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Çekya'daki Charles Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 15 kişi için anma töreni düzenlendi. Çek halkı, üniversite kampüsünün önünde oluşturulan anıtta mumlar yaktı ve çiçekler bıraktı. Başbakan ve İçişleri Bakanı da anıtı ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Çekya\'daki saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
22.12.2023 - 19:48,
Abone Ol

Çekya'daki Charles Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 15 kişi için anma töreni düzenlendi.

Çekya'da dün akşam düzenlenen kanlı saldırının etkileri sürdürüyor. Prag'daki Charles Üniversitesi'ne yönelik dün gerçekleştirilen ve Çekya vatandaşı 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği saldırının ardından hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Çekya'nın "modern tarihinde düzenlenen en kötü toplu katliam" olduğuna inanılan saldırıda hayatını kaybeden 15 kişi için Çek halkı, üniversite kampüsünün önünde oluşturulan anıtta mumlar yaktı. Anıta çiçekler ve notlar bırakan yüzlerce kişi saygı duruşunda bulunurken, soğuk havaya rağmen devam eden törende bazı üniversite öğrencilerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Öte yandan, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan da üniversitenin önünde hayatını kaybedenler için oluşturulan anıtı ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne dün akşam Çekya vatandaşı 24 yaşındaki David Kozak tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralanmıştı. Polis, Kozak'ın saldırıyı önceden planladığını açıklarken, saldırganın önce başkentin batısındaki Kladno kasabasında bulunan evinde babasını öldürdüğünü, ardından da üniversitedeki saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda Kozak'ın saldırının ardından intihar ettiği kesinleşmişti.

Ayrıca, Çekya'da yarın ulusal yas ilan edildiği açıklanmıştı. - PRAG

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Çekya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çekya'daki saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika


20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

Son Dakika
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:03:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çekya'daki saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement