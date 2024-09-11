Çelikhan\'da silahlı saldırgan teslim oldu

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde silahlı saldırı olayını gerçekleştirerek 1 kişinin ölümüne neden olan şahıs teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesi Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'ne plakasız bir otomobille gelen Mehmet G. (20), yanında getirdiği tüfekle evinin bahçesinde çalışan Abdurrahman Akay'ı (54), açtığı ateş sonucu vurmuştu. Akay'ı vuran Mehmet G., daha sonra olay yerinden kaçmış ve kayıplara karışmıştı. Silahlı saldırıya uğrayan Abdurrahman Akay ise yakınları tarafından kaldırıldığı Çelikhan Devlet Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri Mehmet G'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Her yerde aranan Mehmet G., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN