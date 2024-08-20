Çelikler Holding'de grev krizi: 200 işçi işten çıkarıldı, intihar girişimi yaşandı - Son Dakika
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Çelikler Holding'de grev krizi: 200 işçi işten çıkarıldı, intihar girişimi yaşandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren Çelikler Holding'e ait Elbistan Termik Santral de, yaşanan maaş anlaşmazlığı krize dönüştü. Enflasyon karşısında maaşlarına zam yapılmasını talep eden işçilerin başlattığı grevin ardından, 200 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarmaların ardından bir işçi, silahla intihar girişiminde bulundu.

20.08.2024 22:08
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Çelikler Holding'de grev krizi: 200 işçi işten çıkarıldı, intihar girişimi yaşandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren Çelikler Holding'e ait Elbistan Termik Santral de, yaşanan maaş anlaşmazlığı krize dönüştü. Enflasyon karşısında maaşlarına zam yapılmasını talep eden işçilerin başlattığı grevin ardından, 200 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarmaların ardından bir işçi, silahla intihar girişiminde bulundu.

Elbistan'daki Çelikler Holding işçileri, enflasyon karşısında eriyen maaşlarına zam talep ederek şirketten yüzde 12 oranında bir iyileştirme istedi. Ancak işveren, bu talebi reddederek yüzde 6 zam teklifinde bulundu. İşçiler bu teklifi yetersiz bulup, çalışma düzenlerinde yavaşlama kararı aldı. Bunun üzerine şirket ilk olarak 8 işçiyi işten çıkardı. Durumu protesto etmek amacıyla başlatılan iş durdurma eylemi sonrası işten çıkarılan işçi sayısı kısa sürede 24'e, ardından da 200'e ulaştı.

Grev sürecinde işçiler, yaşadıkları mağduriyetin sona ermesi için destek arayışına girdi. Ancak bazı işçilerin tehdit edildiği iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, işten çıkarılan ilk 24 işçinin çıkış kodlarının değiştirilerek mağdur edildikleri öne sürüldü. Şirkette kalan işçilere ise noter aracılığıyla ihtarname gönderildiği ve servis hizmetlerinin durdurulduğu belirtildi. İşçiler, işe kendi imkanlarıyla geldiklerinde ise güvenlik tarafından içeri alınmadı ve noter huzurunda iş durdurma ihtarnamesi çekildi.

İşten çıkarılmaların ve ekonomik kaygıların artmasıyla birlikte, bir işçi silahla intihar girişiminde bulundu. Çevresindeki arkadaşlarının ikna çabaları sayesinde son anda intihardan vazgeçirilen işçinin durumu, grevin geldiği ciddiyeti gözler önüne serdi.

İşçilerin taleplerine ve yaşanan gelişmelere karşı şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çelikler Holding'de grev krizi: 200 işçi işten çıkarıldı, intihar girişimi yaşandı - Son Dakika

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