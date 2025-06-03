Çeltikçi\'de Gazbeton Yüklü Kamyonet Devrildi

Burdur'un Çeltikçi ilçesi Ağlasun yolu üzerinde gazbeton yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve yüklü inşaat malzemelerinde maddi hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Burdur'un Çeltikçi ilçesi ile Ağlasun ilçesini bağlayan karayolu üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 15 ACG 953 plakalı gazbeton yüklü kamyonet, kavşakta dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle kamyonette yüklü olan inşaat malzemeleri şarampole savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kamyonette ve taşınan malzemelerde maddi hasar meydana geldi. Şarampole devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR