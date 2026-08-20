Cemal Enginyurt ve Oğluna Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cemal Enginyurt ve Oğluna Soruşturma

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk hakkında ekonomik gücü olmadan eğlence mekanı işletme iddiaları var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt'a yönelik başlattığı soruşturmada, Alptürk Enginyurt'un ekonomik gücü bulunmamasına rağmen Ankara'da bir eğlence mekanı işlettiği ve Cemal Enginyurt'un milletvekilliğinden kaynaklanan korumalı/tahsisli araç imkanını 'kirvesi' Recep Ali Keydal ile danışmanına kullandırdığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt hakkında başlattığı soruşturmada verilen yeni ifadelerle baba-oğul hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Bir tanık, savcılıktaki ifadesinde Alptürk Enginyurt'un ekonomik gücü bulunmamasına rağmen Ankara'da bir eğlence mekanını işlettiğini, mekana polis baskını yapıldığında babasının olay yerine gelerek polislerle görüştüğünü anlattı. Tanık, MASAK raporlarına çok sayıda ticari faaliyeti yansıyan Alptürk için, "Babası Cemal Enginyurt'un yardımı ile geçimini sağlayan biridir" diyerek, bireysel olarak kayda değer bir ticari faaliyetinin bulunmadığını ileri sürdü. Tanık, Ankara Eryaman'daki Optimum AVM'de bulunan "Öküz" isimli eğlence mekanının işletmeciliğini Muhammed Kürşat Şahin ile birlikte yapan Alptürk Enginyurt'un bu işletmeyi satın alacak veya işletecek ekonomik gücünün olmadığını söyledi.

"Alptürk'ün RED GYM'i alacak parası da yoktu"

RED GYM üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında satıldığı, Alptürk Enginyurt'un satış ve dağıtım organizasyonunda rol aldığı da ileri sürüldü. Tanık, "Kesinlikle Alptürk Enginyurt'un bu spor salonunu alabilecek geliri yoktur" dedi.

Baba-oğul arasında milyonluk para hareketi iddiası

Soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan MASAK verilerine göre, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının 2021-2024 döneminde yaklaşık 15 milyon lira, 2025 yılında ise yaklaşık 25 milyon lira seviyesine ulaştığı ileri sürüldü. En yüksek tutarlı transferin ise Alptürk Enginyurt ile Cemal Enginyurt arasında gerçekleştiği ve bu transferin 18 milyon 966 bin lira olduğu iddia edildi. Alptürk Enginyurt'un ayrıca Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin lira, Muhammed Kürşat Şahin ile 2 milyon 21 bin liralık para hareketi bulunduğu öne sürüldü.

Tahsisli araç iddiası

Tanık beyanlarında Cemal Enginyurt'un "kirvesi" Recep Ali Keydal'ın da ismi yer aldı. Milletvekili olması nedeniyle Cemal Enginyurt'a tahsis edilen veya koruma hizmetleri kapsamında kullanılan araçlardan Recep Ali Keydal'ın yararlandığı, benzer şekilde Cemal Enginyurt'un "Cem" isimli danışmanının da bu imkandan faydalandığı öne sürüldü. Tanıklar, ifadelerinde 2023 seçimleri sonrasında iki VIP minibüs üzerinden gerçekleştirilen tahsis değişikliklerini de anlattı.

Söz konusu iddiaların ardından Cemal Enginyurt'un geçmiş yıllarda milletvekillerine çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü verilmesine ilişkin açıklamaları da yeniden gündeme geldi. Enginyurt, 2019 yılında yaptığı açıklamalarda milletvekillerinin çakar kullanım hakkını savunarak, "Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var" demişti.

Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakılmıştı

Soruşturma kapsamında "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltilen Alptürk Enginyurt, çıkarıldığı mahkemece imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. Cemal Enginyurt, oğlunun serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada soruşturma sonucunda Alptürk Enginyurt'un suçsuz olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.

Soruşturma kapsamında dosyada yer alan iddiaların değerlendirildiği, baba-oğul arasındaki para hareketlerinin kaynağı, işletmelerin finansmanı ve tahsisli araçların kullanımına ilişkin iddiaların araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Cemal Enginyurt, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cemal Enginyurt ve Oğluna Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan’da Kuduz Virüsü Tespit Edildi Ardahan'da Kuduz Virüsü Tespit Edildi
Almanya bu olayı konuşuyor “Arda Güler’in kuzeniyiz“ deyip... Almanya bu olayı konuşuyor! "Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip...
Hatay’da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı Hatay'da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı
Aile içindeki tartışma kanlı bitti Şüpheli kuzen gözaltına alındı Aile içindeki tartışma kanlı bitti! Şüpheli kuzen gözaltına alındı
Fransa’da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi Fransa'da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi
Suriye’nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü

10:47
Masaya yumruğu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
10:30
Altın fiyatları uçuşta Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
10:29
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz İşte muhtemel 11’ler ve tüm detaylar
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz! İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar
10:18
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
09:15
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 10:55:16. #7.13#
SON DAKİKA: Cemal Enginyurt ve Oğluna Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.