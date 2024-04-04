İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde düzenlenen "Çember-16" operasyonlarını duyurdu. "Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, arama kaydı bulunan şahısların yol aramaları, ev ve iş yeri baskınlarıyla yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, dolandırıcılık, cinsel ve narkotik gibi suçlardan aranan 2 bin 66 firarinin yakalandığı operasyon hakkında şu bilgileri verdi:
"0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 45 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahıs 'Çember-16' operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 348 şahıs, dolandırıcılıktan 183 şahıs, yağmadan 93 şahıs, adam öldürmeden 28 şahıs, cinsel suçlardan 50 şahıs, narkotik suçlarından 364 şahıs, terörden 25 şahıs, KOM'dan (Kaçakçılık, Organize) 216 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 66 şahıs adalete teslim edildi.
İl jandarma komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı."
Yerlikaya, operasyonları yöneten valileri, kaymakamları, İl Jandarma Komutanlarını, İl Emniyet Müdürlerini, Sahil Güvenliği, polis ve jandarmaları tebrik ederek "Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 81 ilde yüzlerce firariye Çember Operasyonu - Son Dakika
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen 2 ayrı altın hırsızlığı olayı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, O.K. ve B.Y. isimli 2 şüpheli tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 2 milyon 750 bin lira değerindeki altınların çalındığı noktalarda incelemelerde bulundu ve şüphelileri gözaltına aldı. Diğer şüpheli A.A.C'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çevreye sıçraması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için gece boyunca çalışmalar devam etti. Yangının bilançosu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Bölgede polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekipleri bulunurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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