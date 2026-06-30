Cemil Koç'un Ayşe Tokyaz'ı öldürme davası devam ediyor - Son Dakika
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Cemil Koç'un Ayşe Tokyaz'ı öldürme davası devam ediyor

30.06.2026 22:03
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Eski polis memuru Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğünü kabul ederken ceza indirim talep etmedi.

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada savunma yapan katil zanlısı Cemil Koç, "Neyse cezam onu çekerim. Mahkemeden indirim talebim yok. Bir gün Ayşe'nin telefonunda okuduğum mesaj sonrası onun suratına ve omzuna bir defa vurmuştum. Suratına 2 defa vurmuştum, 3'üncü defa vuracakken evde Esra olduğu için ondan utandım ve vurmadım. Sonrasında Ayşe'ye, 'yarın olunca evden gidin' dedim" dedi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cemil Koç'unda aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ikiz kardeş Esra, anne Halime Tokyaz ve 5'i tutuklu 6 sanık ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu. Bir tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı.

"Suratına 2 defa vurmuştum, 3'üncü defa vuracakken evde Esra olduğu için ondan utandım"

Savunmasında, mahkemeden ceza indirimi talep etmediğini belirten sanık Cemil Koç, "Neyse cezam onu çekerim. Mahkemeden bir indirim talebim yok. Biz, olay günü Ayşe ile hiç kavga etmedik. Benim, dosyada yargılanan polisleri işin içine çekmek gibi bir niyetim yok. Bir gün Ayşe'nin telefonunda okuduğum mesaj sonrası onun suratına ve omzuna bir defa vurmuştum. Suratına 2 defa vurmuştum, 3'üncü defa vuracakken evde Esra olduğu için ondan utandım ve vurmadım. Sonrasında Ayşe'ye, 'yarın olunca evden gidin' dedim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı sanığa, "Sen Ayşe'ye vurduğunda Esra bir şey yapmadı mı, o neredeydi?" şeklinde soru yöneltti. Sanık Koç soruyu, "Sesleri Esra duymadı" diye yanıtladı.

"Cemil tarafından darpbedildikten sonra rapor aldım. Cemil beni telefonla arayarak aldığım darp raporunu bana gösterdi"

Duruşmada 'tanık' sıfatıyla beyanda bulunan Armağan Karagöz, "2022 yılında Cemil Koç yüzünden adımı değiştirmek zorunda kaldım. Koç ile bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmıştım. Bir sure görüştüm ama sonrasında beni darp etti, ayrıldık. Ben karakola ifade verdim. Bir süre sonra Koç, karakolda verdiğim ifadeyi bana telefonda okudu. Ejegül'ü de tanıyorum, arkadaşımdı. Ona çok yardımcı olmak istedim ama Ejegül çok korkuyordu. Cemil tarafından darp edildikten sonra rapor aldım. Cemil beni telefonla arayarak aldığım darp raporunu bana gösterdi. Şuan evliyim, çocuğum var. Ejegül'ün Halkalı'da evi vardı. Beni darp ederken, sesimi zorla kayıt alıp kaydı ev arkadaşıma gönderdi. Ben ismini hep Cem olarak biliyordum. Cemil, Ejegül'ün tüm aile bilgilerini ele geçirmişti. Cemil çok fazla yasaklı madde kullanıyordu" şeklinde konuştu.

İsmail Denizhan isimli tanık ise beyanında, "Taksiciyim. O gün sabah yolcu bıraktıktan sonra otogarın arka tarafından dönerken, Alibeyköy durağında iki kişi bindi. Araçta onlar bindikten sonra pis bir koku oluştu. Uyuşturucu aldıkları belliydi. Ben nereye gideceğimizi sorunca bir sitenin adresini verdi. Bana yol üzerinden çevirme var mi diye sordular. Ben ise 'genelde olmuyor' dedim. Başka bir durum yaşanmadı" diye konuştu. Duruşma, taraf avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilebilmesi için 2 Temmuz Perşembe gününe ertelendi.

"Sadece Ayşe gitmedi, evimizde birçok şey gitti"

Hayatını kaybeden Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hangi acılı aileye sorarsanız aynı şeyleri söylerler. Çünkü sadece Ayşe gitmedi, evimizde birçok şey gitti. Benim diğer yarım gitti. Evimizde sadece bir bardağın ve tabağın eksildiğini düşünmeyin. Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama biraz rahatlayacağız. Herkesin desteğini ve yanımızda olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Cemil Koç'un Ayşe Tokyaz'ı öldürme davası devam ediyor - Son Dakika

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