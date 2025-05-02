Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş - Son Dakika
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Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş

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Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu söylenen ve geçtiğimiz gün öldürülen Cemil Önal'ın daha önce öldürülebileceğine dair şüphesini birkaç kez Hollanda savcılığına bildirdiği ortaya çıktı.

02.05.2025 22:30
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Hollanda basını bir otel odasında öldürülen Cemil Önal'ın daha önce öldürülebileceğine dair şüphesini birkaç kez Hollanda savcılığına bildirdiğini yazdı.

Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal, Hollanda'nın Lahey (Den Haag) şehrindeki bir otelin terasında dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürüldü.

HOLLANDA POLİSİ DOĞRULADI

Cinayeti doğrulayan Hollanda polisi, Rijswijk'teki kalabalık bir otelin terasında vurularak öldürülen şahsın 41 yaşındaki Türk vatandaşı Cemil Önal olduğunu açıkladı. Saldırganın hala yakalanmadığı, cinayeti geniş çaplı bir soruşturma ekibinin araştırdığı belirtildi. Önal'a Rijswijk Hoevevoorde otelinin terasında saat 17.45 sıralarında yakın mesafeden birkaç el ateş edildiği öğrenildi.

OTEL MÜDÜRÜ: DOĞRUDAN ATEŞ EDİYOR VE KAÇIYOR

Oteldeki silahlı saldırı sonrası konuşan otel müdürü ise Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Müşteri masada otururken yüzü açık bir adam yaklaşıyor, doğrudan ateş ediyor ve kaçıyor" dedi. Olayın tanıklarından bir kadın ise yaşananları "Bu düpedüz bir infazdı" sözleriyle anlattı.

ÖLDÜRÜLECEĞİNİ BİLDİRMİŞ

Öte yandan cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Hollanda merkezli basın kuruluşu Follow The Money'den David Davidson, Önal ile geçtiğimiz hafta görüştüğünü belirtti. Davidson, Cemil Önal'ın avukatının da öldürülme tehlikesi hakkında, "Bu ciddi tehdit birkaç kez savcılığa bildirildi" dediği belirtilirken Hollanda savcılığının konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadığı kaydedildi.

HALİL FALYALI'NIN KİLİT İSMİ

Önal, KKTC'de 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra "şüpheli" sıfatıyla aranmaya başlanmış, ancak yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş, Hollanda'da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.

Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş

Halil Falyalı, Hollanda, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • osman şahin:
    ÇOK ŞEY BİLİYORDU HALİL FALYALININ HANGİ SİYASİLERE KİMLERE RÜŞVET VERDİĞİNİ ADAMI SUSTURDULAR 146 11 Yanıtla
  • engin7976744:
    Bu adamda Özgür özel ve İmamoğlu nun kasetleri de vardı. Umarım polis kasetleri bulur. Bakalım neler yapmışlar bu iki hırsız 35 109 Yanıtla
    Osman Karaduman:
    yavşak qkp lilerin mhp lilerin kaseti varsa ne diyeceksin sanki kaseti cekenle yattınız kalktiniz bu kadar emin konuşuyorsun 29 6
    Yunus Durak:
    Hangi dünyada yaşıyorsun, 18 3
    Beyhan Gunes:
    Cehalet ne zor şey..ama bilip bilmeden iftira en kolay ve şu günlerde çok moda.. 17 1
    Ogun IsguzarzJ q:
    mal 0 0
  • turkumdogruyum?:
    Kıbrıs kasetlerinin içeriğini bilen tanık susturuldu. 110 8 Yanıtla
  • barış özcan:
    Su testisi su yolunda,haram para mutluluk getirmiyor işte. 60 29 Yanıtla
  • engin7976744:
    Bahis ve uyuşturucudan intihar eden gençlerin hesabını cehennemde verirsin artık. Ateşin bol olsun... 46 5 Yanıtla
    1931:
    zorla mi oynatmis,zorla mi icirmiş...akli olan kumar oynamaz,akli olan uyusturucu kullanmaz! 13 7
  • Beyhan Gunes:
    Aslında bu olayda en önemli unsurlardan biri de kameralarda görünen şahsın olayı gerçekleştirip o kalabalık otelden ayrılması ve bulunamaması Türk polisimiz olsa şimdiye kadar çoktan yakalardı.. 8 2 Yanıtla
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