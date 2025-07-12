Çemişgezek\'te Arazi Yangını

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan arazi yangınında 34 dönüm arpa tarlası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek Tepebaşı Mahallesi Tarhınik mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 34 dönümlük arpa ekili alanın tamamı kül oldu. - TUNCELİ