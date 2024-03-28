Çemişgezek'te yaban keçileri ilçe merkezine indi
TUNCELİ - Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, sürü halinde Çemişgezek ilçe merkezine indi.
Dünya Doğa Koruma Birliği'nce yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçe merkezine indi. Caddede gezen keçiler ardından parkta otlandı. İnsanlardan korkmayan keçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası kayıt altına alındı.
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Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.
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