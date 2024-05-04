Cenaze yolunda otomobil şarampole uçtu: 3 kadın ağır yaralı - Son Dakika
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Cenaze yolunda otomobil şarampole uçtu: 3 kadın ağır yaralı

Erzincan'ın İliç ilçesinde cenazeye giden 3 kadının içerisinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kadın ağır yaralandı. Kaza, İliç ilçesi Çöpler mevkiinde meydana geldi. Ford marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Sıkışan kadınlar, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 3 kadın hastaneye kaldırıldı.

04.05.2024 18:30
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Cenaze yolunda otomobil şarampole uçtu: 3 kadın ağır yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde cenazeye giden 3 kadının içerisinde bulunduğu Ford marka otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kadın ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 11. 45 sıralarında İliç ilçesi Çöpler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçiler Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cenazesine giden maden çalışanı Demet Bağ idaresindeki 34 JF 1566 Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü kadın, annesi ve yengesi, çevreden yetişen vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan 3 kadının İliç ilçesine bağlı Sabırlı köyünden oldukları öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cenaze yolunda otomobil şarampole uçtu: 3 kadın ağır yaralı - Son Dakika

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