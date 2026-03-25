Cenazede Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Samsun'da cenaze töreni sırasında mezarlıkta bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan Derecik Mezarlığı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vefat eden arkadaşının cenaze törenine katılan Yaşar B. (38), defin işlemleri sırasında silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu kasık ve sol bacak bölgesinden yaralanan Yaşar B., olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen A.D. (35) olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavga sırasında A.D.'nin de darp sonucu yaralandığı, darp edilince silahla ateş açtığı öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan A.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN